Политика
RT на русскомСтроительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
REGNUM 16:47
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика
Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Космос
Полиция просит местных жителей покинуть дома на время тестирования SpaceX Starhopper
Даже если жители не захотят покидать местечко, полиция настаивает на том, чтобы они находились за пределами какого-либо здания или сооружения во время проведения теста во избежание травм из-за разбитых окон или возможных разрушений.
3DNews 15:19
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Происшествия
Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера.
РБК 14:46
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
Построенный на базе Mazda MX-5 родстер Fiat 124 Spider решили окончательно снять с производства.
Motor 12:39
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва 08:01
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Раппопорт развелась с мужем
Народная артистка России Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем - ресторатором Дмитрием Борисовым.
Газета.Ru 11:30
Политика
Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Известия 07:49
Культура
Названы участники церемонии вручения MTV Music Awards
В Ньюарке 27 августа пройдет торжественная церемония вручения MTV Music Awards. Откроет мероприятие выступление Тейлор Свифт.
Культуромания 16:33
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
BFM.ru 03:01
Футбол
Урал — Сочи 3:1
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Музыка
Новую песню представил брянский ансамбль «Бабкины внуки»
Стародубский вестник 03:28
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви к продюсеру Яне Рудковской
В ходе совместной работы Дима Билан и на Рудковская превратились в настоящих друзей, а ныне певец является крестным младшего сына своей коллеги Александра Плющенко.В Instagram артист опубликовал совместный снимок с продюсером и написал рядом с фото, что Рудковская стала для него примером настоящей женщины: искренней, непонятной и понятной, загадочной, далекой и близкой.
Дни24 04:32
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru 05:07
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15