Политика
RT на русскомСтроительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Политика
Трюдо выступил против возвращения России к G8
В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 14:08
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Происшествия
Преступник сбежал из тюрьмы в Италии по простыням
По сообщению местной полиции, осужденный гражданин Польши осуществил побег из тюрьмы в Неаполе по связанным простыням.
iReactor 08:52
Авто
365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
РИА Новости 13:16
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Общество
Московское метро подало иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму поданы иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей.
Росбалт 15:03
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15
Здоровье
В Брянской области почти 8 млрд рублей направят на борьбу с раком
На региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Брянской области потратят 7 млрд 894,02 млн рублей.
REGNUM 06:19
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
Стало известно о содержимом багажа задержанного с порошком чеченского прокурора
Экспертиза багажа задержанного в аэропорту Внуково зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева показала, что мужчина не перевозил запрещенных веществ.
Lenta.ru 12:14
Культура
Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско
Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
Национальная служба новостей 07:37
Происшествия
Российская блогерша скончалась после ДТП на Бали
Российская блогерша Олеся Сацункевич скончалась после ДТП на Бали. Об этом сообщается в ее Instagram. Сацункевич разбилась на мотоцикле.
Аргументы и Факты 14:22
Культура
Стало известно о состоянии Петра Мамонова после операции
Утром в понедельник музыкант и актер Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта.
Культуромания 08:27
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Происшествия
Волгоградский чиновник упал в скотомогильник и погиб
Глава поселка Ленинское Волгоградской области погиб после падения в скотомогильник.
Московский Комсомолец 12:29
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Общество
Жители Златоуста требуют отставки мэра
Polit74.ru 06:58
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Popcornnews.ru 06:14
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия
Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание
Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле.
Известия 10:53
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Политика
Оппозиция Абхазии имеет высокие шансы на победу
Газета.Ru 13:25
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23