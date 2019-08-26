Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%RT на русском 05:25
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
Обновлено в 05:23
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Экономика
Юань упал до минимума с 2008 года на фоне торговой войны с США
Падение юаня связано с опасениями по поводу «торговой войны» между КНР и США, а также прогнозами глобального спада на мировых рынках.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
Обновлено в 01:53
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Обновлено в 06:19
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Происшествия
Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Политика
В Турции анонсировали поставку второй партии С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о возобновлении поставок в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:45
Авто
В продаже появился шестиколесный Land Rover Defender Flying Huntsman 6x6
Один из последних появившихся в продаже автомобилей — Defender Flying Huntsman 6x6 — оценили в 239 999 фунтов стерлингов или около 291 126 долларов США (19,28 млн рублей).
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Космос
Эксперты отчитались о работе системы «Курс» перед стыковкой «Союза МС-14» с МКС
Обновлено в 03:02
Хоккей
Василевский и Бобровский признаны лучшими вратарями НХЛ
Обновлено в 06:31
Общество
Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины
Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено 24 августа в 16:01
Экономика
Новый прожиточный минимум утвержден в России
Минтруд России установил величину прожиточного минимума во 2 квартале 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 24 августа в 08:02
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Политика
В СПЧ готовят предложения по амнистии в связи с 75-летием Победы
Два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), заявил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Обновлено в 05:10
Спорт
В сентябре СБР утвердит критерии отбора на международные старты
Турнир пройдет с 19 по 22 сентября, информирует ТАСС.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26