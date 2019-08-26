Политика
RT на русскомСтроительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Армия и оружие
ВСУ из гранатомета обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 08:38
Космос
«Союз МС-13» перестыковался с модуля «Звезда» МКС на модуль МИМ2
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту перестыковался с модуля "Звезда" МКС на модуль МИМ2, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 00:13
Происшествия
В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь
В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
Оппозиция Абхазии имеет высокие шансы на победу
Газета.Ru 13:25
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Суд обязал восстановить главу штаба Навального на выборах в Петербурге
Как сообщила пресс-служба городских судов, также к участию в выборах допущены еще три независимых кандидата - главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов и кандидаты от "Яблока" Александр Верещагин и Ярослав Путров.
Московский Комсомолец 08:21
Армия и оружие
Названа дата очередной поставки С-400 в Турцию
Газета.Ru 05:59
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова
Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, так как обеспечительная мера была наложена ошибочно, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 13:25
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Экономика
Греция с 1 сентября полностью отменит ограничения на движение капитала
Греческие власти были вынуждены ввести ограничения на движение капитала летом 2015 года, когда будущее страны в еврозоне оказалось под вопросом из-за крупных проблем в банковском секторе и усиления противоречий между Афинами и греческими кредиторами относительно условий предоставления помощи.
Финмаркет 11:17
Экономика
Эксперты: экономика Италии вновь перестала расти
Во втором квартале 2019 года ВВП Италии прекратил рост, сообщили в понедельник, 26 августа, эксперты Организации ЕС по сотрудничеству и развитию.
REGNUM 07:35
Политика
Проректор ВШЭ Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Юрист ФБК, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), зарегистрированный кандидат Валерия Касамара проведут дебаты.
Афиша Daily 08:18
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Прокуратура Свердловской области начала проверку о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после их жалоб на низкие зарплаты.
РБК 13:33
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews 07:28
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Купил „Мерседес“, а то семья считала крохобором»
Михаил Боярский недавно занял кресло наставника в популярном шоу «Голос 60+», кроме того он играет в театре и активно снимается в кино.
StarHit.ru 04:00
Экономика
Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег
Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Космос
На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс»
Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).
Взгляд.ру 05:22
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43