Политика

RT на русскомRT на русскомСтроительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

Известия06:02

Эксперт оценил ход строительства «Северного потока — 2»

RT на русском12:43

Когда «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку — 2»

Rambler News Service08:58

Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

РБК07:15

«Северный поток - 2» построен на три четверти

Газета.Ru13:38

Россия приступила к финальному этапу укладки «Северного потока - 2»

ТАСС05:36

Газопровод «Северный поток — 2» построили на три четверти

РИА Новости05:26
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Происшествия

По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова арестовали имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы адвокатов.
РИА Новости 04:45
Футбол

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Общество

Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

В апреле сообщалось, что в Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей).
Lenta.ru 13:21
Кино

Вышел тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
РБК 04:48
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Политика

Родовое село Кадырова переименовали

Lenta.ru 09:47
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол

ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

Metaratings 12:00
Политика

В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах

Выборы президента Абхазии соответствуют всем правовым и демократическим нормам и стандартам, проходят в строгом соответствии с законодательством, заявил РИА Новости абхазский министр иностранных дел Даур Кове, комментируя заявление Тбилиси.
РИА Новости вчера в 09:12
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Происшествия

В Москве мужчине вынесли приговор за убийство на Курском вокзале

Следствие установило, что 10 сентября 2018 года ранее судимый мужчина за покушение на убийство, в зале ожидания Курского вокзала, подошёл к незнакомому мужчине и без причин нанёс ему один удар ножом в поясницу.
Вести Подмосковья 11:03
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Спорт

Беннетт победил на третьем этапе «Вуэльты», Кузнецов — 18-й

Ирландец Сэм Беннетт, представляющий команду «BORA-Hansgrohe» выиграл третий этап многодневной гонки «Вуэльта».
Спорт-Экспресс 12:11
Культура

Актеру Петру Мамонову сделали операцию

Инфорос 09:36
Шоу-бизнес

Светлана Лобода получила благословление от Аллы Пугачевой

Певица Светлана Лобода подвела итоги своего выступления на творческом вечере Игоря Крутого, который прошел в рамках международного конкурса «Новая волна» в Сочи.
Woman.ru 08:49
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

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Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Экономика

На российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Происшествия

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Футбол

Килиан Мбаппе пропустит несколько недель

Еженедельник Футбол 07:10
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Музыка

Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки

Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
РИА Новости 10:50
Политика

Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала второй пакет санкций США против России.
Газета.Ru 06:30
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