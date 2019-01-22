Политика
Более 70% немцев одобряют строительство «Северного потока — 2»RT на русском 06:38
Большинство жителей Германии (73%) выступают в поддержку строительства "Северного потока — 2". Такие данные обнародовало издание Neue Presse со ссылкой на опрос, проведённый социологической службой Forsa.
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с чего всё началось
Немецкая газета Neue Presse опубликовала результаты исследования социологического института Forsa, посвященного отношению жителей Германии к российскому проекту газопровода "Северный поток-2".Российская газетавчера в 19:22
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Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до девяти
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Экономика
Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ в Чечне
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Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
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Авто
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа
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Одна из пропавших на Урале туристок погибла
Обновлено в 05:56
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Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн
Обновлено в 05:14
Авто
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В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
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От разморозки при комнатной температуре, в горячей воде или микроволновке страдает вкус рыбы. Роскачество анонсировало исследование минтая.
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Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной
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В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда
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Происшествия
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Как подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело против Вышинского нарушает свободу слова.
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