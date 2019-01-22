Политика
Строительство «Северного потока-2» поддержали 73% немцевРБК вчера в 21:31
Жители Германии положительно относятся к реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и не видят в нем угрозы, пишет Neue Presse со ссылкой на данные опроса социологического института Forsa. Так, 73% опрошенных поддерживают строительство газопровода, а 67% не считают его угрозой.
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Опрос: 73% жителей Германии поддержали строительство «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 21:07
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