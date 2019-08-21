Политика

Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершеноРЕН ТВ 11:27

Президент РФ Владимир Путин заявил, что строители завершили работу на финляндском участке проекта "Северный поток — 2". Об этом российский политик сообщил на пресс-конференции после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте в Президентском дворце в Хельсинки.
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