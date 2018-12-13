Экономика
Строители жилья обеспокоены изменениями правил финансирования Девелоперы жилья могут столкнуться с новым кризисом — правила привлечения средств в их проекты неожиданно ужесточаются.
Коммерсантъ17:43
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с чего всё началось
Ранее ТАСС сообщал, что, выступая в ходе заседания, глава комитета Николай Николаев отметил, что с 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на привлечение средств граждан на эскроу-счетах в части новых проектов долевого строительства.ТАСС11:53
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Экономика
Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено в 15:12
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено в 16:00
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Агентство не исключает, что объем поставок из королевства в США в начале следующего года может достигнуть 582 тысяч баррелей в сутки, что на 40% ниже среднего объема экспорта нефти из Саудовской Аравии в штаты, рассчитанного по итогам последнего квартала.
Обновлено в 19:24
Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Экономика
СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки»
"Газпром" выкупит небоскреб "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге у собственной дочки "Газпром нефти" за 120 млрд руб. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут "Ведомости".
Обновлено в 17:52
Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
Обновлено в 13:50
Экономика
Структуры экс-сенатора Николая Ольшанского продали отель в Подмосковье
Владельцем отеля до осени этого года была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, говорят два консультанта, работавших с объектом.
Обновлено в 15:19
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Обновлено в 10:43
Экономика
ФАС возбудила дело из-за повышения цен на ТВ-приставки
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах "Эльдорадо", "Юлмарт" и "М.Видео", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:59
Экономика
СМИ рассказали о возможном повышении минимальной цены на шампанское
Ассоциация производителей игристых вин направила в Минфин расчеты, согласно которым минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского объемом 0,75 л может вырасти до 202 руб. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:44
Экономика
Valio возобновит производство сливочного масла в России
Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.
Обновлено в 12:42
Экономика
Morgan Stanley сокращает свое присутствие в России
В Morgan Stanley заявили, что частично сворачивают бизнес на территории России из-за снижения клиентской активности.
Обновлено в 09:10