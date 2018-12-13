Ранее ТАСС сообщал, что, выступая в ходе заседания, глава комитета Николай Николаев отметил, что с 1 июля 2019 года застройщики должны перейти на привлечение средств граждан на эскроу-счетах в части новых проектов долевого строительства.

с чего всё началось

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