Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского мостаРИА Новости 06:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. / ТАСС/. Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщили журналистам в воскресенье в инфоцентре моста.

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Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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