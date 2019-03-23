Транспорт
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского мостаРИА Новости 06:48
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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с чего всё началось
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. / ТАСС/. Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщили журналистам в воскресенье в инфоцентре моста.ТАСС06:31
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В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
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Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
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Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
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Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя президентской администрации, помощника президента и государственного секретаря республики.
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Представитель Госдепартамента Роберт Палладино назвал в своем официальном аккаунте в Twitter склонявшего школьницу к терроризму Гриба жертвой преследования.
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Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе
Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
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Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
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Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
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