Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского мостаГазета.Ru 09:42

Более шести километров моста пролегают над водой, более 10 км - над косой Тузла и другими сухопутными участками пути. Мост состоит из 306 железнодорожных пролетов, вес каждого - более 500 тонн. Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Железная «нить» между берегами: видео надвижки пролетов к ж/д арке Крымского моста

РИА Новости Крым12:36

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Газета.Ru09:42

Последние железнодорожные пролеты Крымского моста были соединены

Новостной фронтвчера в 10:10

Строители собрали все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Эхо Москвы07:30

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

РИА Новости07:29

Строители соединили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Говорит Москва06:43

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

РБК07:47
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Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек подвел итоги матча с командой России во втором туре отборочного раунда Евро-2020.
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