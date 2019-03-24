Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского мостаГазета.Ru 09:42
Более шести километров моста пролегают над водой, более 10 км - над косой Тузла и другими сухопутными участками пути. Мост состоит из 306 железнодорожных пролетов, вес каждого - более 500 тонн. Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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