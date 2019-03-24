Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского мостаГазета.Ru 09:42

Более шести километров моста пролегают над водой, более 10 км - над косой Тузла и другими сухопутными участками пути. Мост состоит из 306 железнодорожных пролетов, вес каждого - более 500 тонн. Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Газета.Ru09:42

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

РБК07:47

Последние железнодорожные пролеты Крымского моста были соединены

Новостной фронтвчера в 10:10

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

РИА Новости07:29

Связаны железом: строители собрали все пролеты ж/д части Крымского моста

РИА Новости Крым06:15

Строители соединили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Говорит Москва06:43

Строители собрали все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Эхо Москвы07:30
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