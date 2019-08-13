Политика

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM 15:14

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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Подробнее о событии

Путин и строители «Тавриды» разошлись в данных о длине трассы

РБК17:23

Путину пообещали сдать трассу «Таврида» к сентябрю 2020 года

Взгляд.ру14:16

Строители заверили Путина, что трассу «Таврида» откроют в сентябре 2020 года

ТАСС13:51

Путин проинспектировал строительство главной дороги Крыма — трассы «Таврида»

Life.ru14:23

Крымская артерия

Российская газета14:15

Строители пообещали Путину подготовить «Тавриду» к сентябрю 2020 года

РЕН ТВ14:06

Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год

Известия17:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Энергетика

Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море

Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Футбол

Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»

Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
Обновлено в 21:33
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика

Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов

По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие

Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Общество

Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Политика

Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского

Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Технологии

В России изменили концепцию развития 5G

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Футбол

Андре Шюррле: «Не буду запрещать дочери заниматься футболом»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что не будет запрещать дочери играть в футбол.
Обновлено в 21:52
Происшествия

Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов

Обновлено в 21:07
Религия

Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Обновлено в 19:30
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Футбол

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Общество

Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек

В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие

Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35

Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено в 21:11
Кино

Данила Козловский завершил съемки фильма о взрыве на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 14:59
Игры

В сети появились первые кадры новой Need for Speed

Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено в 14:32
Политика

Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

Обновлено в 22:32
Общество

Копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США

Обновлено в 17:21
Авто

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.
Обновлено в 04:40
Футбол

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Кубани

В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
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