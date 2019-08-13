Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM 15:14
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil собирается прекратить деятельность в британской части Северного моря и сосредоточиться на добыче сланцевой нефти и газа в США, а также развитии новых проектов, передает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:14
Футбол
Де Росси забил гол в дебютном матче за «Боку Хуниорс»
Для итальянского хавбека матч против «Альмагро» является дебютным за «Боку Хуниорс».
Обновлено в 21:33
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика
Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов
По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Установлен приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, принадлежит ВВС Испании.
Обновлено в 22:43
Общество
Профсоюзы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю, заявили в департаменте общественных связей организации.
Обновлено в 04:37
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Технологии
В России изменили концепцию развития 5G
В предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 4,4-4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России.
Обновлено в 17:23
Футбол
Андре Шюррле: «Не буду запрещать дочери заниматься футболом»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле признался, что не будет запрещать дочери играть в футбол.
Обновлено в 21:52
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Общество
Пострадать от наводнения в Хабаровском крае могут 18,5 тысяч человек
В случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Обновлено в 21:23
Армия и оружие
Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35
Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено в 21:11
Игры
В сети появились первые кадры новой Need for Speed
Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.
Обновлено в 14:32
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Обновлено в 01:48
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Обновлено в 22:32
Общество
Копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США
Обновлено в 17:21
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.
Обновлено в 04:40
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05