Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM вчера в 15:14
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Зеленский упростил россиянам получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить законопроект об упрощённом порядке предоставления украинского гражданства россиянам.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
«Краснодар» прошел «Порту», а я в «быков» не верил. Пора извиняться
Обновлено вчера в 21:28
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в прокате Китая
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Ван Дейк не сожалеет, что перестал являться самым дорогостоящим защитником в мире
Ван Дейк в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье
Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Россияне стали реже разводиться и меньше жениться
Число регистрация браков в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 46 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а разводов — на 64,4 тыс. Об этом сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 22:17
Интернет
Facebook платил за прослушивание аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Аэропорт Гонконга получил ордер, позволяющий выгнать демонстрантов
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга
Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу после слов о гибели военных
9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:34
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015—2017 годах.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В Крыму потребовали от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киевские власти не имеют права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 00:35
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33