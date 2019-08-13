Политика

Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM вчера в 15:14

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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