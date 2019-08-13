Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM вчера в 15:14
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков
Злоумышленники в России начали использовать нестандартный способ обмана владельцев банковских карт.
Обновлено вчера в 01:42
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу
Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Интернет
Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей
Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Происшествия
Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
На Урале обнаружили цех по производству Hennessy
В городе заречном (Свердловская область) Сотрудники УФСБ области вместе с коллегами из УЭБиПК областного полицейского главка, при силовой поддержке ОМОН накрыли цех по производству контрафактного алкоголя.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высмеяла слухи о своем расставании с мужем
Кроме того, Омаров выставил на продажу свой автомобиль, который он много лет водит будучи в браке с Бородиной.
Обновлено в 03:29
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью
Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер удивила сеть юным возрастом: «Она похожа на многодетную мать-одиночку»
Оказалось, что многих удивил реальный возраст реалити-звезды, поскольку из-за пластических операций и инъекций она выглядит гораздо старше своих лет.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
При перестрелке в Калифорнии погиб полицейский, четверо человек ранены
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину
Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:31
Авто
Volkswagen показал новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio
Уже известно, что в Европе новый Volkswagen T-Roc Cabriolet предложат с двумя бензиновыми двигателями: 1,0-литровой турботройкой мощностью 113 л.с. и 1,5-литровой турбочетверкой на 148 л.с. Младший мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший – только с «роботом».
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Военные отменили запланированную эвакуацию жителей Неноксы
По информации исполняющей обязанности главы Северодвинска Ирины Сахаровой, чьи слова приводят СМИ, 13 августа в Нёнокский территориальный отдел Северодвинска поступил документ из военного ведомства с оповещением о плановых мероприятиях Минобороны РФ на местном полигоне.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Музыка
Музыкант Дельфин потерял сознание во время записи песни
Во время работы на звукозаписывающей студии музыкант Андрей Лысиков (Дельфин) начал терять сознание, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 19:58