Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром ПутинымREGNUM вчера в 15:14
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.
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Футбол
Футболисты «Краснодара» выбили «Порту» из Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 00:46
Культура
Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе
В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.
Обновлено 12 августа в 23:15
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга
Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Происшествия
Жертвой перестрелки в Калифорнии стал полицейский
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Киберспорт
Maelstorm прокомментировал жеребьевку The International 2019
Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов поделился мнением о жеребьевке группового этапа The International 2019 по Dota 2. По его мнению, аутсайдерами в группе А являются Keen Gaming и Mineski, а у Natus Vincere есть потенциал зацепиться за топ-4 в своей группе.
Обновлено в 00:53
Интернет
Facebook уличили в прослушивании аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила подрядчикам за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
СМИ: запасы золота в Промсвязьбанке достигли 8 тонн
В Промсвязьбанке за три месяца появилось более 8 тонн золота, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 02:00
Политика
Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала
Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Обновлено в 01:10
Авто
Кроссовер Lincoln Aviator превратился в 501-сильный гибрид
Стандартный Lincoln Aviator получил 3,0-литровый твин-турбированный двигатель V6, развивающий 400 л.с. и 542 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал
В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
Обновлено в 00:21
Общество
Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Пласидо Доминго
Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 16:17