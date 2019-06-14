Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского мостаТАСС 00:00

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Пять тысяч рельсов и 38000 шпал: на Крымском мосту состыковали первую ветку

РИА Новости06:57

Строители соединили рельсы на первом железнодорожном пути Крымского моста

RT на русском09:34

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

ТАСС00:00

Железнодорожный путь проложен на Крымском мосту

Газета.Ru02:40

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Lenta.ru00:45

Строители рассказали о создании подходов к железнодорожной части Крымского моста

ФАН04:45

Строительство ж/д части моста в Крым идет с небольшим опережением

ПРАЙМ00:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:44, Вашингтон
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Обновлено вчера в 11:47
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества

О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Обновлено в 06:45
Политика

Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент

ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт

Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы

Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.
Обновлено в 06:41
Технологии

Look At Media проведет ребрендинг

Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Происшествия

При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля

В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Футбол

Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер

Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Суд приговорил Орнеллу Мути к тюрьме после вечера с Владимиром Путиным

Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по роли в фильме "Укрощение строптивого", суд вынес вердикт.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Первые жители ДНР получили российские паспорта

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что на территории России уже находятся 7,5 тысяч пакетов документов жителей, желающих получить российское гражданство.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям

Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в АО «Авиастар-СП», начал предъявительские испытания на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный» после окончания этапа наземных обработок, сообщается на сайте предприятия.
Обновлено в 01:14
Политика

Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Культура

НТВ покажет последнее интервью Бари Алибасова перед отравлением

Обновлено в 09:03
Политика

Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 03:13
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Обновлено в 06:46
Здоровье

В Казани наградили лучших врачей Татарстана

Обновлено в 08:32
Футбол

«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда

Обновлено в 04:20
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Общество

Трое астраханских выпускников завалили ЕГЭ по математике из-за ручек

Оказалось, в такую ситуацию попали срази три выпускника, которые заполняли бланки ответов не так, как предписано в регламенте, из-за этого работы были некорректно отсканированы.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Общество

Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

Обновлено в 08:59
Политика

В России может измениться антинаркотическое законодательство

В Совете Федерации в настоящее время прорабатывают вопрос изменения антинаркотического законодательства.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное