Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского мостаТАСС 00:00
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:44, Вашингтон
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Обновлено вчера в 11:47
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества
О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Обновлено в 06:45
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Спорт
Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы
Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.
Обновлено в 06:41
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Происшествия
При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля
В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Футбол
Эден Азар: Модрич отказался отдавать мне 10-й номер
Новичок мадридского Реала Эден Азар объяснил журналистам, почему на презентации он держал в руках футболку без игрового номера.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Суд приговорил Орнеллу Мути к тюрьме после вечера с Владимиром Путиным
Итальянской актрисе Орнелле Мути, наиболее известной по роли в фильме "Укрощение строптивого", суд вынес вердикт.
Обновлено в 03:52
Политика
Первые жители ДНР получили российские паспорта
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что на территории России уже находятся 7,5 тысяч пакетов документов жителей, желающих получить российское гражданство.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям
Новый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в АО «Авиастар-СП», начал предъявительские испытания на аэродромном комплексе «Ульяновск-Восточный» после окончания этапа наземных обработок, сообщается на сайте предприятия.
Обновлено в 01:14
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Сотрудникам МВД разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Сотрудникам МВД разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 03:13
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Здоровье
В Казани наградили лучших врачей Татарстана
Обновлено в 08:32
Футбол
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Обновлено в 04:20
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Общество
Трое астраханских выпускников завалили ЕГЭ по математике из-за ручек
Оказалось, в такую ситуацию попали срази три выпускника, которые заполняли бланки ответов не так, как предписано в регламенте, из-за этого работы были некорректно отсканированы.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Политика
В России может измениться антинаркотическое законодательство
В Совете Федерации в настоящее время прорабатывают вопрос изменения антинаркотического законодательства.
Обновлено в 08:26