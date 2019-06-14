Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского мостаТАСС 00:00
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.
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Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 01:25
Политика
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Политика
Полицейские создали петицию в защиту генерала, уволенного по просьбе Колокольцева
Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж
В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Кино
Вышел трейлер продолжения культового «Сияния»
Кинокомпания Warner Bros опубликовала первый трейлер сиквела культового фильма «Сияние» (1980 года) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Общество
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Володин рассказал, когда решится вопрос об участии в ПАСЕ
Совет Госдумы определился с датой рассмотрения вопроса о подаче заявки на участие в сессии ПАСЕ.
Обновлено вчера в 09:55
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Экономика
Европа и Россия договорились избавляться от долларов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.
Обновлено в 02:12
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10