Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского мостаТАСС 00:00
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту. По нему поезда будут ходить с крымского берега на краснодарский, сообщили в пятницу журналистам в инфоцентре Крымского моста.
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По Крымскому мосту прошел первый железнодорожный состав
Информационное агентство FederalCityвчера в 01:15
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