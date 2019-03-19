Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»РИА Новости 06:01
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил оператор проекта Turkstream. Эта техническая операция называется "надводный захлест".
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Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Футбол
Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 07:18
Культура
Наталья Орейро заявила, что чувствует себя почти русской
Обновлено в 06:33
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Чайка: число нарушений в ходе следствия ежегодно растет уже 10 лет
Генеральный прокурор России Юрий Чайка констатировал продолжающийся рост нарушений в ходе расследования уголовных дел в России.
Обновлено в 07:25
Авто
В Сети стала известна дата выхода обновленной LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Гаджеты
Redmi анонсировала стиральную машину Redmi 1A за 119 долларов
Обновлено в 04:50
Транспорт
В Санкт-Петербурге состоялась презентация электробусов
По информации интернет-издания «Невские новости», презентация автобусов состоялась на Прибалтийской площади Васильевского острова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Чехове семь человек отравились газом
Обновлено в 03:32
Космос
США и Россия смоделируют полет на Луну
Обновлено 17 марта в 19:44
Происшествия
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Обновлено в 07:42
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Политика
Журналистку «Коммерсанта» уволили за критику Беглова
Корреспондента газеты «Коммерсант» Марию Карпенко уволили, по её словам, из-за недовольства Кремля и Смольного критическими замечаниями в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она публикует в телеграм-канале «Ротонда».
Обновлено в 04:44
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Загитова последней покажет короткую программу на ЧМ
Российская фигуристка Алина Загитова выступит в короткой программе на чемпионате мира в Японии под последним номером, сообщается в протоколе на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 05:15
Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Обновлено в 05:39
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02