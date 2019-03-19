В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»РИА Новости 06:01

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил оператор проекта Turkstream. Эта техническая операция называется "надводный захлест".

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

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