Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиРИА Новости вчера в 14:28
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи. Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов.
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Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Политика
Штаб Зеленского еще раз уточнил время и место для дебатов с Порошенко
В предвыборном штабе Владимира Зеленского уточнили, что их кандидат в президенты Украины по-прежнему готов встретиться на дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти
Пациент 27 лет прожил с самопальными болтами и решился удалить их только сейчас, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.
Обновлено в 02:32
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слухи о наркотической зависимости
Известная певица Рита Дакота опровергла слухи об употреблении наркотических веществ.
Обновлено в 01:59
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Названы места на кухне, где собирается больше всего микробов
Специалисты Роспотребнадзора назвали самые грязные места на кухне, где кишит больше всего микробов.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций
В администрациях двух городов Башкирии произошли кадровые изменения.
Обновлено в 02:19
Космос
Состоялся запуск самого большого самолета в мире
Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой
Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В городской больнице Находки появится новое направление
Обновлено в 00:00
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» и повел в серии 3-0
Единственный гол за "Тампу" оформил Ондржей Палат. "Блю Джекетс" лидируют в серии со счетом 3-0.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В России зарегистрировано почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Ещё 1,5 тысячи приходится на Северо-Западный. В остальных округах зарегистрировано не более 5% от общего числа люксовых автомобилей в РФ.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I
Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги
Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38