Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиРИА Новости вчера в 14:28

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи. Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов.
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На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

RT на русскомвчера в 17:05

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

РБКвчера в 16:26

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

РИА Новостивчера в 14:28

На Крымском мосту начали укладывать рельсы

РЕН ТВвчера в 17:40

Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

КП - Крымвчера в 13:30

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

ТАССвчера в 13:04

Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту со стороны полуострова

ИА Крыминформвчера в 11:25
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