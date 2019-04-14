Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиРИА Новости вчера в 14:28

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи. Сейчас на мосту уложено более половины рельсошпальной решетки. Всего планируется уложить 38 километров рельсов.

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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