Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиRT на русском 14:53

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи. Путеукладчик зашёл на переправу с готового участка керченского железнодорожного подхода, строительство которого ведётся синхронно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

РБК16:09

Строители уложили почти треть рельсов на железнодорожной части Крымского моста

Говорит Москва13:50

Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

КП - Крым13:30

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

RT на русском15:20

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

ТАСС13:04

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

РИА Новости14:28

Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту со стороны полуострова

ИА Крыминформ11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Здоровье

Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства

Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.
Обновлено в 07:27
Культура

Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Спорт

Тутберидзе опубликовала видео с четверным прыжком 15-летней Щербаковой

Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Общество

В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури

Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Происшествия

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Авто

В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Обновлено в 08:40
Футбол

Валерий Карпин: «Зимой были предложения об уходе из „Ростова“, но я не мог кинуть команду на полпути»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что не собирается уходить из команды, а также о том, какие задачи стоят перед клубом.
Обновлено в 16:11
Баскетбол

«Бостон» победил «Индиану» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» на своей площадке обыграл «Индиану Пэйсерс» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 15:57
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Кино

Bloomberg назвал самые богатые семьи в «Игре престолов»

Обновлено в 07:55
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

Обновлено в 14:52
Политика

Парусник «Седов» с крымскими курсантами не пустили в Польшу

Напомним, 6 апреля парусник "Седов" в этом году вышел в первый учебный рейс. На борту находятся крымские курсанты.
Обновлено 12 апреля в 23:05
Происшествия

В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено в 11:21
Футбол

Кононов: «Спартак» недоработал с заменами в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в гостевом матче 23-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:59
Футбол

Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии

Обновлено в 14:28
Политика

Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
Обновлено в 11:19
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное