Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиRT на русском 14:53
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи. Путеукладчик зашёл на переправу с готового участка керченского железнодорожного подхода, строительство которого ведётся синхронно.
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что не собирается уходить из команды, а также о том, какие задачи стоят перед клубом.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
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