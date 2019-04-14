Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиRT на русском 14:53

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи. Путеукладчик зашёл на переправу с готового участка керченского железнодорожного подхода, строительство которого ведётся синхронно.

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

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