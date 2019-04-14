Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиТАСС вчера в 13:04

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Крымском мосту начали укладывать рельсы

РЕН ТВвчера в 17:40

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

РБКвчера в 16:09

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

ТАССвчера в 13:04

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

RT на русскомвчера в 17:05

Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

КП - Крымвчера в 13:30

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

РИА Новостивчера в 14:28

Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту со стороны полуострова

ИА Крыминформвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Авто

Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»

По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Гаджеты

4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше

Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом

Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика

Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Политика

Бабченко пожаловался на нехватку денег

Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Общество

В Нью-Йорке 18-килограммового кота Барсика посадят на диету

В Нью-Йорке кота по кличке Барсик весом 18 кг посадят на жесткую диету.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись

Одни инсайдеры считали, что Джоли хочет вернуть Питта и поэтому тянет с разводом.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Космос

Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео

В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Космос

Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли

Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Экономика

«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

В Свердловской области турецкая компания лишилась оборудования

В Свердловской области арестовано имущество компании «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», которая зарегистрирована в городе Анкара (Турция).
Обновлено в 01:33
Здоровье

Из-за кори закрыт на карантин детский сад в Советском районе

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на конец марта 2019 года в Новосибирске зафиксировано 85 случаев кори, в большинстве случаев заболели дети.
Обновлено в 00:09
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное