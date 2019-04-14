Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиТАСС 13:04
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
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Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено в 08:40
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Гороскоп на 15 апреля: Тельцы в сомнениях, а Водолеям нужно нажать на паузу
Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, – восхищения происходящим.
Обновлено в 11:38
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»
Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Обновлено в 21:51
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Экономика
«Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд
В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).
Обновлено в 22:00
Общество
В Чикаго из-за метели отменили более 1 тыс. авиарейсов
Более 1 тыс. авиарейсов отменены в двух аэропортах города Чикаго в связи со снежной бурей, разразившейся в этой части штата Иллинойс.
Обновлено в 19:28
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.
Обновлено в 12:10
Политика
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В результате торнадо в четырёх штатах США погибли восемь человек
В США в результате торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек, десятки пострадали и пропали без вести.
Обновлено в 21:57
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники на рынке новых автомобилей в России. Рейтинг составлен изданием «Российская газета».
Обновлено в 15:34
Экономика
Мэр Якутска сэкономила городу 48 миллионов рублей
Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева информагентству ТАСС, городской бюджет сумел сэкономить 48 млн рублей.
Обновлено в 21:59
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара
Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Певец сообщил, что это уже второй визит в Эрмитаж его детей — Аллы-Виктории и Мартина.
Обновлено в 10:56
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
Обновлено в 17:00
Кино
В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал премьерный показ первой серии долгожданного заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones).
Обновлено в 21:09
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Безнадёжно проигрывающий президентскую гонку по опросам общественного мнения лидер страны от безысходности устраивает концерты, которые окажутся для него прощальными, говорят пользователи в комментариях к опубликованному RT в Facebook видео танца Порошенко.
Обновлено в 19:52