Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиТАСС 13:04

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Крымском мосту начали укладывать рельсы

РЕН ТВ17:40

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

РБК16:09

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

ТАСС13:04

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

RT на русском17:05

Крымский мост: Начата укладка рельсов со стороны Керчи

КП - Крым13:30

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

РИА Новости14:28

Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту со стороны полуострова

ИА Крыминформ11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Обновлено в 10:05
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика

«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены

Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено в 17:30
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Шоу-бизнес

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Общество

На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока

Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Космос

Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом

56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Обновлено в 05:31
Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Общество

Около половины россиян работают не по специальности

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Авто

Что следует проверять в авто после долгого «простоя»

Обновлено в 11:27
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено в 20:47
Авто

Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4

Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное