Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны КерчиТАСС 13:04
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
«Главный клоун страны»: в Сети высмеяли станцевавшего Порошенко
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего на митинге своих сторонников возле киевского стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены
Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Обновлено в 20:10
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Американский гольфист Тайгер Вудс одержал победу на первом «мейджоре» в нынешнем сезоне.
Обновлено в 15:49
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Космос
Астронавтам дали 15 минут на спасение в российской части МКС в случае ЧП
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" разработала систему очистки воздуха Международной космической станции от аммиака в случае разгерметизации американской системы обеспечения теплового режима, но для того, чтобы спастись, у американского экипажа будет лишь порядка 15 минут, следует из материалов журнала "Космическая техника и технологии".
Обновлено в 20:27
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом
56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Обновлено в 05:31
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Общество
Около половины россиян работают не по специальности
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Авто
Что следует проверять в авто после долгого «простоя»
Обновлено в 11:27
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Авто
Volkswagen покажет на Шанхайском автосалоне «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen представит на международном автосалоне в Шанхае новое кросс-купе под интригующим названием SUV Coupe Concept.
Обновлено в 14:02
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21