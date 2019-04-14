На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны КерчиRT на русском 17:05

В процессе работ строители формируют из 25-метровых звеньев участки железнодорожного пути по 440 м. Уже уложено 22 км из 38 запланированных. Ожидается, что движение поездов начнётся в декабре 2019 года. Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к укладке рельсов со стороны Керчи.

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

Политика Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.

Политика МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Транспорт Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.

Технологии Как лечить наследственные болезни? Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.

Наука LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Футбол Сборная России по киберфутболу завершила борьбу на Кубке наций Российские киберфутболисты Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») не сумели пробиться в плей-офф турнира FIFA eNations Cup 2019.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Политика Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".

Хоккей Гусев подписал контракт с «Вегасом» Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.

Общество Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.

Шоу-бизнес Фигура Марго Овсянниковой без фотошопа повергла подписчиков в шок Бывшая участница проекта "Дом-2" Марго Овсянникова, отдыхая на Бали, активно выкладывала снимки в купальнике и пляжных нарядах.

Недвижимость Покупатели заселяют вторичное жилье Управляющий директор компании Иван Дубровин объясняет, что каждый месяц с начала 2019 года стоимость квадратного метра увеличивается в среднем на 1%. К похожим выводам пришли в ЦИАН: согласно данным аналитического центра компании, в апреле цены в регионах выросли в среднем на 1% относительно марта.

Армия и оружие Самолет армии Хафтара сбит в Ливии «Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.

Финансы Власти поддержат застройщиков при переходе на эскроу-счета Российские власти планируют финансово поддержать застройщиков при переходе на систему эскроу-счетов.

Авто Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста» Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.

Общество Правосудие болванки. Незамеченный скандал в деле Магомедовых: следователь сам себя продублировал, но суд на это не обратил внимания Например, в конце марта Мосгорсуд до июля продлил срок содержания под стражей братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также Артура Максидова, которые обвиняются в создании преступного сообщества, под которым следствие, очевидно, понимает группу компаний «Сумма», а под преступной деятельностью — чуть ли не все ее экономические операции.

Шоу-бизнес Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».

Политика Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.

Происшествия Подозреваемого в терроризме задержали в Бельгии В пригороде Брюсселя полиция задержала 22-летнего парня, подозреваемого в терроризме. Об этом сообщает издание Derniere Heure.

Политика Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.