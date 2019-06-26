Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растратуГазета.Ru 01:23

Вынесен приговор бывшему строителю космодрома Восточный, за растраты которого Дмитрий Рогозин предложил расстреливать. Вместо восьми лет колонии глава фирмы-подрядчика, покупаший дорогие яхты, отделался условным сроком.
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Рогозин счел странным решение суда об условном сроке экс-руководителю стройки на Восточном

ТАСС03:01

Вокруг космодрома Восточный много «силового пиара», считает Рогозин

РИА Новости02:33

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Газета.Ru01:23

Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате

РБКвчера в 22:07

Суд приговорил экс-строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

RT на русскомвчера в 21:46

Экс-глава строившей космодром «Восточный» компании получил условный срок

Интерфаксвчера в 20:33

Мостостроитель не поедет в колонию

Коммерсантъвчера в 18:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Политика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Энергетика

«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в Японию

ОАО «Ямал СПГ» отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном «Тоталь».
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Минобороны выселит россиян из военных городков

Министерство обороны России с сентября планирует выселять гражданских из военных городков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram-паблик INFA125.Минобороны разработало приказ министра обороны РФ о порядке учёта россиян, подлежащих переселению из закрытых военных городков, а также о предоставлении им жилых помещений по договору социального найма или в собственность бесплатно.
Обновлено в 02:35
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено 24 июня в 00:22
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 10:58
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Спецпрокурор Мюллер даст показания перед Конгрессом

Специальный прокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы законодателей о своем расследовании российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году.
Обновлено в 03:37
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Общество

Собянин рассказал, как изменится улица Ильинка после благоустройства

Улица Ильинка в Москве после благоустройства станет удобнее для пешеходов: в первую очередь там заменят старый асфальт на мощёную плитку и установят исторические фонари, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 03:34
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
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