Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срокLenta.ru вчера в 22:29
Гребнева обвиняли в растрате 400 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве компании. Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Политика
МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном
Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие
Военные экстренно взяли под охрану Белоярскую атомную электростанцию
Военные взяли под охрану один из стратегических объектов Свердловской области — Белоярскую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:43
Общество
Генпрокуратура заявила о потере 80% нерестилищ осетровых на Волге
Россия утратила 80 процентов естественных нерестилищ осетра в бассейне реки Волга.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено 24 июня в 13:11
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы
Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции
Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
В Афганистане убили двух солдат США
"Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане 26 июня", - отмечается в документе. Подробностей пресс-служба не приводит.
Обновлено в 00:07
Происшествия
На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов
В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой
Представитель компании-организатора рассказал о райдере звезды.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Технологии
Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров
Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке
СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Энергетика
В Уфе подорожало дизельное топливо и бензин
ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей. Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад.
Обновлено в 00:42
Авто
Правдивый отзыв о Ford Kuga
Обновлено в 00:30
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено вчера в 18:33
Наука
В России создали беспохмельное пиво
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40