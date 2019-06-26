Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срокLenta.ru вчера в 22:29

Гребнева обвиняли в растрате 400 миллионов рублей и преднамеренном банкротстве компании. Суд признал его виновным по всем пунктам и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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Экс-строитель Восточного получил условный срок по делу о растрате

РБКвчера в 22:07

Экс-глава строившей космодром Восточный компании получил условный срок

РИА Новостивчера в 19:15

Суд приговорил экс-строителя космодрома Восточный к пяти годам условно

RT на русскомвчера в 21:46

Экс-глава строившей космодром «Восточный» компании получил условный срок

Интерфаксвчера в 20:33

Суд в Приморье назначил условный срок бывшему строителю космодрома Восточный за растрату

ТАССвчера в 20:25

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок

Газета.Ruвчера в 21:46

Мостостроитель не поедет в колонию

Коммерсантъвчера в 18:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Политика

МИД Грузии оценил возвращение России в ПАСЕ

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханна.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
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Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Транспорт

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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской

Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
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Армия и оружие

Военные экстренно взяли под охрану Белоярскую атомную электростанцию

Военные взяли под охрану один из стратегических объектов Свердловской области — Белоярскую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:43
Общество

Генпрокуратура заявила о потере 80% нерестилищ осетровых на Волге

Россия утратила 80 процентов естественных нерестилищ осетра в бассейне реки Волга.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

В Туве горные мотострелки усилили охрану участков госграницы

Горные мотострелки в Туве провели рекогносцировку участков госграницы в рамках внезапной проверки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 00:10
Игры

В Steam началась летняя распродажа

В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено вчера в 14:08
Общество

СМИ: апелляционный суд оправдал экс-главу Гонконга Цанга по делу о коррупции

Высший апелляционный суд Гонконга в среду снял обвинения с бывшего главы исполнительной власти этого специального административного района Китая Дональда Цанга, который провел год в тюрьме по делу о коррупции.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

В Афганистане убили двух солдат США

"Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане 26 июня", - отмечается в документе. Подробностей пресс-служба не приводит.
Обновлено в 00:07
Происшествия

На улицах Арыси в Казахстане собрали 70 неразорвавшихся снарядов

В понедельник на складе Вооружённых сил Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, оно повлекло взрыв боеприпасов.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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Шоу-бизнес

Организаторы концерта раскрыли райдер Аллы Пугачёвой

Представитель компании-организатора рассказал о райдере звезды.
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Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:11
Технологии

Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров

Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям.
Обновлено вчера в 08:09
Общество

Три дела возбуждено из-за мошенничества с жильем в Новокузнецке

СКР по Кемеровской области возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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Энергетика

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ДТ подорожал на 15 копеек и стоит сегодня 45,10 рублей. Последний раз цены на бензин в «Башнефти» поднимались менее месяца назад.
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Правдивый отзыв о Ford Kuga

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Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
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В России создали беспохмельное пиво

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Шоу-бизнес

Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 03:40
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