Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточного получил условный срок за растратуVSE42 Новости 00:00
Уссурийский районный суд Приморского края приговорил экс-главу компании, которая строила Восточный, к условному сроку за растрату. Суд приговорил бывшего главу строительной компании, которая участвовала в создании космодрома Восточный, к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Комментируя эту информацию на своей странице в Twitter, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", а доведенных до реальных сроков дел – мало.Инфорос03:59
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