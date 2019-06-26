Экс-строитель космодрома Восточного получил условный срок за растратуVSE42 Новости 00:00

с чего всё началось

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил экс-главу компании, которая строила Восточный, к условному сроку за растрату. Суд приговорил бывшего главу строительной компании, которая участвовала в создании космодрома Восточный, к пяти годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Политика На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".

Шоу-бизнес Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.

Происшествия В Петербурге трамвай сбил велосипедиста По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.

Политика Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Политика Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Футбол «Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Политика Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.

Общество Врачи диагностировали у москвичей трудоголизм и кофеманию У жителей столицы ярко выражены склонности к трудоголизму и кофемании.

Экономика Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.

Происшествия МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.

Авто BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Экономика Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году «В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.