Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видеоГазета.Ru 15:35

Из пушки танка Т-80 выстрелили деревянной чуркой. Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда". Испытатели произвели выстрел деревянной "болванкой" по мишени, залив в дуло воду - чтобы снаряд не воспламенился.
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Под Петербургом заметили танк Т-80, стреляющий дровами

78.ru11:54

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

РИА Новости10:49

Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Gazeta.SPb11:30

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Известия09:37

На видео попал танк Т-80, превративший бревно в щепу

Петербургский дневник11:47

Под Петербургом сняли видео с танком Т-80, который стреляет поленьями

Фонтанка.Ру10:40

Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Российская газета08:20
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
Футбол

Иванович: «Думаю, мы справились с прессингом „Локомотива“»

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвёл итоги матча с "Локомотивом" (1:1).
Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде

Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Футбол

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

В Кургане поддержали экологическую акцию «Сохраним Лес»

Жители Кургана приняли участие во Всероссийской экологической акции #СохранимЛес, собрав 131 кг макулатуры.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Футбол

Ригони: было важно не проиграть «Локомотиву», потому что они заняли бы 2-е место

Было важно не проиграть, потому что они заняли бы второе место.
Обновлено в 14:58
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21
Политика

Юнкер выступил против деления ЕС на Западную и Восточную Европу

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в эфире радиопередачи Euronetplus выступил против геополитического деления Евросоюза на Западную и Восточную Европу.
Обновлено в 13:19
Политика

Зеленский хочет сохранить курс Украины в НАТО и ЕС

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что выступает за сохранение курса страны в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 13:48
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых кабриолетов и купе в России

Обновлено в 07:39
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика

Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области

Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с „Эвертоном“»

Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА.
Обновлено в 13:45
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
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