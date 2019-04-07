Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видеоГазета.Ru 15:35
Из пушки танка Т-80 выстрелили деревянной чуркой. Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда". Испытатели произвели выстрел деревянной "болванкой" по мишени, залив в дуло воду - чтобы снаряд не воспламенился.
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Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
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Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
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«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
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Ригони: было важно не проиграть «Локомотиву», потому что они заняли бы 2-е место
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WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
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Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
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Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
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