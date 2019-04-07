Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видеоГазета.Ru 15:35

Из пушки танка Т-80 выстрелили деревянной чуркой. Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда". Испытатели произвели выстрел деревянной "болванкой" по мишени, залив в дуло воду - чтобы снаряд не воспламенился.
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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Известия09:37

Стреляющий дровами Т-80 сняли на видео

РИА Новости10:49

Под Петербургом сняли видео с танком Т-80, который стреляет поленьями

Фонтанка.Ру10:40

Под Петербургом заметили танк Т-80, стреляющий дровами

78.ru11:54

На видео попал танк Т-80, превративший бревно в щепу

Петербургский дневник11:47

Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Gazeta.SPb11:30

Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Российская газета08:20
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Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление

Обновлено в 06:28
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Гаджеты

Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Футбол

Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее

Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35
Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Обновлено в 03:38
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Общество

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Гаджеты

В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости

10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Тюмени девочка выпала с 10 этажа во время селфи

Как написал один из очевидцев в соцсетях, тринадцатилетняя девушка решила сделать селфи на окне 10 этажа.
Обновлено в 00:28
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые считают, что в разном возрасте людям необходимо разное количество секса.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

РФПИ вместе с турецкой FIBA инвестируют в автолизинг

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с турецкой FIBA Holding планируют купить 20,6% в российской автолизинговой компании «Авто Партнерс».
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Футбол

Вадим Евсеев: «Отдельного плана на Еременко не было»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 22-го тура РПЛ (1:0). По словам специалиста, команда не готовилась отдельно к плеймейкеру соперников Роману Еременко.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

Обновлено в 05:45
Происшествия

Пять человек погибли в Тунисе в результате ДТП с автобусом

Обновлено в 12:00
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено в 13:00
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