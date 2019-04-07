Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видеоГазета.Ru 15:35
Из пушки танка Т-80 выстрелили деревянной чуркой. Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда". Испытатели произвели выстрел деревянной "болванкой" по мишени, залив в дуло воду - чтобы снаряд не воспламенился.
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