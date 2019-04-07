Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видеоИзвестия 09:37

На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины. Также в дуло залили воду из канистры, для того чтобы «снаряд» не загорелся. Кадры в воскресенье, 7 апреля, опубликовал телеканал «Звезда» .
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Под Петербургом заметили танк Т-80, стреляющий дровами

78.ru11:54

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

РИА Новости10:49

Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Российская газета08:20

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Известия09:37

На видео попал танк Т-80, превративший бревно в щепу

Петербургский дневник11:47

Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Gazeta.SPb11:30

Под Петербургом сняли видео с танком Т-80, который стреляет поленьями

Фонтанка.Ру10:40
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Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Гаджеты

Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710

Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Авто

Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле

Обновлено в 06:15
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Единоборства

Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Гаджеты

Представлен концепт «самого универсального смартфона в мире»

Обновлено в 05:14
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:14
Музыка

Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню

Обновлено в 11:09
Футбол

Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова

Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Восстановлено движение по красной ветке московского метро

Обновлено в 07:27
Политика

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено в 07:00
Хоккей

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после 12-минутного видеопросмотра

Арбитры засчитали гол нападающего петербургского СКА Никиты Гусева в ворота московского ЦСКА после 12-минутного видеопросмотра.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Экономика

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено вчера в 04:47
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика

Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду

Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В московском автопарке сгорели два автобуса

Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44
Политика

Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области

Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.
Обновлено в 12:09
Экономика

ПИФы демонстрируют неплохую доходность

Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
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