Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видеоBFM.ru 11:49
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80. Стреляющую бревном боевую машину показал телеканал «Звезда».
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Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны
В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
«Мартин» потребовал Martini
Производитель семечек претендует на мировой бренд Компания «Мартин», специализирующаяся на производстве снеков, хочет получить в России права на товарный знак Martini.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Технологии
Замглавы Минкомсвязи рассказал о будущем Рунета и социальных сетей
Волин отметил, что заметно появление еще одной тенденции в Интернете: падает интерес к ведению социальных сетей, как в России, так и во всем мире.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина
Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Общество
В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата
21 мая исполнится год с начала работы центра продаж цифровых слуховых аппаратов "СахСлух" на Сахалине.
Обновлено в 18:39
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Политика
ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов
Явка составила 62,8%. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что оба кандидата проходят во второй тур голосования, который пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 09:06
Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Кино
Актриса Равшана Куркова рассказала о съемках в «Балканском рубеже»
Съемки в картине «Балканский рубеж» о марш-броске российских десантников на Приштину были физически тяжелыми для актеров.
Обновлено в 17:42
Экономика
Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ
Первоочередные работы по реконструкции ВДНХ оцениваются более чем в 100 млрд руб. Строительство с нуля парка "Зарядье" напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму – 14 млрд руб. "Ведомости" разобрались, во что превратится главная выставка Советского Союза.
Обновлено в 17:07
Общество
На Сахалине молодые мамы научились получать услуги Пенсионного фонда РФ через Интернет
Специалист ПФР обратил внимание, что на Сахалине и Курилах мамам, родившим двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных к ним местностях, — возраст выхода на пенсию не повышается.
Обновлено в 18:29
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Религия
Как народный белорусский мемориал стал политическим
Снос памятных крестов на месте захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском носит политический характер и отражает стремление белорусских властей создать удобную для них формулу национальной памяти и убрать из повестки дня тему государственного насилия.
Обновлено в 16:13
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах
A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
Обновлено в 16:42
Технологии
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок
«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34