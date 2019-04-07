Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видеоBFM.ru 11:49

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80. Стреляющую бревном боевую машину показал телеканал «Звезда».
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Под Петербургом заметили танк Т-80, стреляющий дровами

78.ru11:54

Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Gazeta.SPb11:30

Под Петербургом сняли видео с танком Т-80, который стреляет поленьями

Фонтанка.Ру10:40

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Известия09:37

На видео попал танк Т-80, превративший бревно в щепу

Петербургский дневник11:47

Стреляющий дровами Т-80 попал на видео

РИА Новости10:49

Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Российская газета08:20
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о расставании Собчак с его сыном

Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика

«Мартин» потребовал Martini

Производитель семечек претендует на мировой бренд Компания «Мартин», специализирующаяся на производстве снеков, хочет получить в России права на товарный знак Martini.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Хоккей

«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Технологии

Замглавы Минкомсвязи рассказал о будущем Рунета и социальных сетей

Волин отметил, что заметно появление еще одной тенденции в Интернете: падает интерес к ведению социальных сетей, как в России, так и во всем мире.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина

Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Общество

В честь первого дня рождения центр «СахСлух» разыграет три цифровых слуховых аппарата

21 мая исполнится год с начала работы центра продаж цифровых слуховых аппаратов "СахСлух" на Сахалине.
Обновлено в 18:39
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Политика

ЦИК Украины официально объявил результаты первого тура выборов

Явка составила 62,8%. Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что оба кандидата проходят во второй тур голосования, который пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 09:06
Политика

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Обновлено в 13:13
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Кино

Актриса Равшана Куркова рассказала о съемках в «Балканском рубеже»

Съемки в картине «Балканский рубеж» о марш-броске российских десантников на Приштину были физически тяжелыми для актеров.
Обновлено в 17:42
Экономика

Реконструкция на 100 млрд рублей. Как изменится ВДНХ

Первоочередные работы по реконструкции ВДНХ оцениваются более чем в 100 млрд руб. Строительство с нуля парка "Зарядье" напротив Кремля обошлось в существенно меньшую сумму – 14 млрд руб. "Ведомости" разобрались, во что превратится главная выставка Советского Союза.
Обновлено в 17:07
Общество

На Сахалине молодые мамы научились получать услуги Пенсионного фонда РФ через Интернет

Специалист ПФР обратил внимание, что на Сахалине и Курилах мамам, родившим двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет в приравненных к ним местностях, — возраст выхода на пенсию не повышается.
Обновлено в 18:29
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Религия

Как народный белорусский мемориал стал политическим

Снос памятных крестов на месте захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах под Минском носит политический характер и отражает стремление белорусских властей создать удобную для них формулу национальной памяти и убрать из повестки дня тему государственного насилия.
Обновлено в 16:13
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Гаджеты

Смартфон-слайдер Asus с поддержкой 5G позирует на качественных рендерах

A 5G dual slider, from one of ASUS's Zenfone 5 designers. pic.twitter.com/OLrctdYbgz — Evan Blass (@evleaks) 7 апреля 2019 г. Чем-то идея такого двойного слайдера напоминает Nokia N95, верхняя часть которого двигалась в обе стороны.
Обновлено в 16:42
Технологии

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок

«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
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