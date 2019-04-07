Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видеоГазета.Ru вчера в 11:57

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда". Обновленную пушку проверили необычным способом — танк выстрелил по цели бревном.
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Под Петербургом заметили танк Т-80, стреляющий дровами

78.ruвчера в 11:54

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

РИА Новостивчера в 10:49

Видео: что будет, если танк Т-80 выстрелит поленом

Российская газетавчера в 08:20

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Известиявчера в 09:37

На видео попал танк Т-80, превративший бревно в щепу

Петербургский дневниквчера в 11:47

Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео

Gazeta.SPbвчера в 11:30

Под Петербургом сняли видео с танком Т-80, который стреляет поленьями

Фонтанка.Рувчера в 10:40
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Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие

Террористы опубликовали видео с телом российского военнослужащего

Видео, на котором раненый сирийский военнослужащий на допросе указывает на тело якобы российского военнослужащего, опубликовано новостным агентством Amaq 7 апреля, сообщает SITE Intelligence Group.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Игры

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено вчера в 10:10
Гаджеты

Xiaomi Redmi 7 разряжался 18 дней на глазах у 28 миллионов человек

Трансляцию посмотрели 28 миллионов человек, из них 5 миллионов репостнули запись. Стрим длился 435 часов — это примерно 18 дней и 3 часа.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено вчера в 15:10
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода

Пострадавшего доставили в больницу. Как уточнил источник в экстренных службах, пешехода сбил автомобиль скорой помощи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице

Обновлено вчера в 11:15
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено вчера в 15:11
Кино

В США скончалась актриса Роберта Хэйнс

Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.
Обновлено вчера в 19:18
Общество

Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение

Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
Технологии

Жителям Новокузнецка стала доступна новая марка скоростного спутникового интернета

Жители загородных домов и дачники, сельско-хозяйственные и другие предприятия, расположенные в загородных зонах, магазины, которым требуется онлайн-касса – вот основные потребители услуги предоставления скоростного интернета SenSat.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Технологии

WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 15:21
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Назначен новый министр экологии Красноярского края

Выбрана кандидатура на пост министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:10
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Жители Самары наблюдали падение метеорита

Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Ледоход на Томи и Оби начался в Томской области

Вечером 6 апреля в Томской области начался ледоход на Томи и Оби, река Томь вскрылась до Синего утёса.
Обновлено 06 апреля в 23:00
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В метро нашли машиниста, давшего женщине порулить поездом

На видеозаписи машинист общается со своей знакомой девушкой, рассказывает ей о работе в метро, а после – усаживает на свое место и дает «порулить», пока поезд движется к станции метро «Речной вокзал».
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
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