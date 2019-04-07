Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видеоГазета.Ru вчера в 11:57
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда". Обновленную пушку проверили необычным способом — танк выстрелил по цели бревном.
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Top Gear по-русски: стреляющий дровами под Петербургом танк Т-80 попал на видео
Gazeta.SPbвчера в 11:30
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Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
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Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
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Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
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Экономика
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В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
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В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
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Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
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Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
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Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга
Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
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В США скончалась актриса Роберта Хэйнс
Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.
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Политика
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Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
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В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
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WSJ: Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки
Компания считает, что это поможет уменьшить затраты на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте Facebook думает над тем, чтобы проложить подводный оптоволоконный кабель вокруг Африки, сообщает The Wall Street Journal.
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Познер назвал способ объединить всех жителей России
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Назначен новый министр экологии Красноярского края
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По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
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ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
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Ледоход на Томи и Оби начался в Томской области
Вечером 6 апреля в Томской области начался ледоход на Томи и Оби, река Томь вскрылась до Синего утёса.
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Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
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Происшествия
В метро нашли машиниста, давшего женщине порулить поездом
На видеозаписи машинист общается со своей знакомой девушкой, рассказывает ей о работе в метро, а после – усаживает на свое место и дает «порулить», пока поезд движется к станции метро «Речной вокзал».
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32