Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснилсяLenta.ru 07:38

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».
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Дмитрий Ионин
Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность и я готов оплатить штраф.
— Дмитрий Ионин, российский политикКоммерсантъ 07:59

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Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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