Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснилсяLenta.ru 07:38

Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность и я готов оплатить штраф.

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

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