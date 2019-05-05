Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснилсяLenta.ru 07:38
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позднее политик заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».
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Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность и я готов оплатить штраф.
— Дмитрий Ионин, российский политикКоммерсантъ 07:59
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Депутат Ионин объяснил, почему стрелял в Камышлове, и подарил автомат юнармейцам
Екатеринбург Онлайн07:14
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