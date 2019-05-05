Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснилсяИзвестия 08:46

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. По словам парламентария, он стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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