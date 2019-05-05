Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснилсяИзвестия 08:46
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. По словам парламентария, он стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов.
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«Идут обыски»: из-за стрельбы депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбудили уголовное дело
Екатеринбург Онлайн10:38
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