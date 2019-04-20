Происшествия

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержалиКоммерсантъ вчера в 17:48

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

РБКвчера в 19:40

Задержан стрелок, ранивший детей из пневматического оружия на северо-западе Москвы

ТАССвчера в 15:34

Полиция задержала стрелявшего в подростков мужчину

Вечерняя Москвавчера в 16:11

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам мужчину

Москва 24вчера в 16:28

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы мужчину

Агентство Москвавчера в 15:54

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Интерфаксвчера в 15:37

В Москве мужчина открыл стрельбу из травматики по подросткам

РИА Новостивчера в 10:53
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Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
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Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
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Политика

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Общество

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Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
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Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 01:56
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Хоккей

Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»

Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
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ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
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Как сэкономить антифриз — простой совет

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Происшествия

Трамвай сбил пешехода и протащил несколько метров в Новокузнецке

Где следовавший по маршруту трамвай совершил наезд на молодого мужчину-пешехода.
Обновлено вчера в 23:50
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