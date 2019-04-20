Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержалиКоммерсантъ вчера в 17:48

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали

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