Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в МосквеГазета.Ru 16:57

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

РБК19:40

В Москве мужчина открыл стрельбу из травматики по подросткам

РИА Новости10:53

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам мужчину

Москва 2416:28

Полиция задержала стрелявшего в подростков мужчину

Вечерняя Москва16:11

Полицейские задержали стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы мужчину

Агентство Москва15:54

Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы

Интерфакс15:37

Задержан стрелок, ранивший детей из пневматического оружия на северо-западе Москвы

ТАСС15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Футбол

Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика

В Госдуме заподозрили Белоруссию в русофобии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обвинил Белоруссию в проявлении антироссийских настроений, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 19:45
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Общество

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 18:54
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 19:48
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Происшествия

В Кабуле при атаке на здание министерства погибли семь человек

В столице Афганистана в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий погибли не менее семи человек, в их числе три сотрудника службы безопасности.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Обновлено в 03:05
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы

Обновлено в 16:30
Транспорт

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права

В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 08:27
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное