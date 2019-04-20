Стрелявшего по детям задержали в МосквеГазета.Ru 16:57

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.

Стрелявшего по детям задержали в Москве

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