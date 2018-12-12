Происшествия

Стрелок получил ранение в перестрелке в Страсбурге
The Moscow Post
01:50

Французский военный ранил мужчину, который открыл стрельбу в Страсбурге, но сам при этом сам получил ранение, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ.
The Moscow Post01:50

Подробнее о событии

Стрелку в Страсбурге удалось сбежать от полиции с ранением

Lenta.ruвчера в 17:41

Страсбурский стрелок вступил в бой с военными

Вести.Ruвчера в 16:25

СМИ: В Страсбурге военные вступили в перестрелку с нападавшим

Life.ruвчера в 16:20

Военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге

Взгляд.рувчера в 16:15

AFP: военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге

ТАССвчера в 16:15

СМИ: Военные вступили в перестрелку с нападавшим в Страсбурге

РЕН ТВвчера в 16:13

Военные вступили в перестрелку с напавшим на людей в Страсбурге

Российская газетавчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Происшествия

В МВД Франции уточнили данные о погибших и пострадавших в Страсбурге

Три человека погибли и 12 ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга вечером во вторник, 11 декабря.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СК сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева

Силовики задержали еще одного члена банды Басаева — Шамиля Казбулатова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В море близ Геленджика затонула яхта

В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Появилось видео перестрелки в кафе в Москве

Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Уфе расследуют инцидент с распылением газового баллончика в школе

Обновлено в 05:06
Происшествия

Полиция начала проверку после ДТП в Псковской области

Полиция проводит проверку после того, как 10 человек пострадали при съезде в кювет экскурсионного микроавтобуса в Псковской области, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы регионального управления МВД.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Петербурге напали на врача скорой помощи

"Сегодня около шести часов утра у одного из домов по Думской улице 18-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи, прибывшему на вызов", - сказано в сообщении.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Два сотрудника полиции погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Обновлено в 04:59
Происшествия

В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску Солженицыну

Обновлено в 05:06
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом под Пензой

Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Пензенской области.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Якутии пассажирский Boeing 737 задел хвостом взлетную полосу

Пассажирский авиалайнер Boeing 737 не смог вылететь из аэропорта в якутском Нерюнгри из-за того, что задел хвостовой частью самолета взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры на транспорте.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Футболиста российского клуба задержали в Шереметьево из-за часов

Футболиста одного из российских клубов задержали при прохождении таможенного контроля в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Глава Росприроднадзора по Красноярскому краю задержан за взятку

Андрея Калинина, возглавляющего межрегиональное управление Росприрорнадзора по Красноярскому краю и Тыве, задержали за взятку.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Петербурге мужчину дважды обстреляли из проезжавшего автомобиля

Пострадавший сообщил, что при выходе из дома на улицу был обстрелян и проезжавшего автомобиля Daewoo Nexia.
Обновлено в 04:10
ещё по теме
Главное