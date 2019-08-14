Как отметили журналисты, содержание письма в целом не носит опасный характер и посвящено поездке предполагаемого преступника по России, осуществленной в 2015 году. Однако в нем содержатся предупреждения о «грядущем великом конфликте».

«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»

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