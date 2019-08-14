Происшествия
«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»REGNUM 06:09
Как отметили журналисты, содержание письма в целом не носит опасный характер и посвящено поездке предполагаемого преступника по России, осуществленной в 2015 году. Однако в нем содержатся предупреждения о «грядущем великом конфликте».
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Футбол
Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
Обновлено в 05:59
Игры
Директор Take-Two впечатлен грядущим поколением консолей и их возможностями
Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.
Обновлено в 06:01
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество
В России снизилось количество зарегистрированных браков
Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17
Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман
США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Обновлено в 05:56
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено вчера в 03:36
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 05:27
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Здоровье
На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше
Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Политика
Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга
Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман
Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО
Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа
Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23