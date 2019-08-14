Происшествия

«Стрелок из Крайстчерча» написал письмо о «грядущем великом конфликте»REGNUM 06:09

Как отметили журналисты, содержание письма в целом не носит опасный характер и посвящено поездке предполагаемого преступника по России, осуществленной в 2015 году. Однако в нем содержатся предупреждения о «грядущем великом конфликте».
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Стрелок из Крайстчерча предупредил россиянина о «грядущем великом конфликте»

Взгляд.ру05:12

Убивший более 50 человек в мечетях Новой Зеландии написал письмо в РФ

РЕН ТВ06:15

В новозеландской тюрьме по ошибке позволили стрелку из Крайстчерча отправить письмо

ТАСС04:53

Устроивший бойню в мечетях Новой Зеландии прислал письмо в Россию

Московский Комсомолец05:49

AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию

Телеканал 360°05:23

Стрелок из Крайстчерча отправил россиянину письмо о «грядущем великом конфликте»

Известия05:06

Обвиняемый в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях написал письмо «Алану» из России

Дождь06:06
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Футбол

Баста ответил, будет ли Лопырёва работать в ФК СКА

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) ответил на вопрос, будет ли телеведущая и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва работать в ростовском футбольном клубе СКА.
Обновлено в 05:59
Игры

Директор Take-Two впечатлен грядущим поколением консолей и их возможностями

Штраус Зельник не уточнял, даст ли следующее поколение консолей такие возможности, а еще упомянул, что максимальный реализм не нужен всем проектам Take-Two, но для NBA 2K это станет серьезным шагом вперед и откроет новые горизонты для творчества.
Обновлено в 06:01
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Общество

В России снизилось количество зарегистрированных браков

Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Авто

Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров

В распоряжение дилеров группы ГАЗ в России появились первые экземпляры нового полноприводного грузовика Садко-Next.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Лицо Виктории Макарской стремительно «поползло» вниз после 46 лет

Обновлено в 05:30
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика

США не планируют размещение ракет в Европе, заявил Хантсман

США не планируют размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявил американский посол в России Джон Хантсман.
Обновлено в 05:56
Политика

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Авто

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика

Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Обновлено вчера в 03:36
Политика

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено в 05:27
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Здоровье

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Политика

Китай потребовал от США «не совать нос» в дела Гонконга

Пекин после слов президента США Дональда Трампа о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом настоятельно призвал Вашингтон не вмешиваться в дела этого района.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Посольство США в РФ лишилось 70% персонала – Хантсман

Как добавил Д.Хантсман, главным достижением за последние два года работы стало то, что посольство "оставляет дверь открытой для бизнеса и добивается результатов, которые американский народ ждет от этого дипломатического ведомства" в рамках двусторонних отношений, "входящих в число наиболее важных" для них.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО

Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Политика

Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье

Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено вчера в 20:50
Кино

Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
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Город в Новой Зеландии
Город на Южном острове Новой Зеландии. Административный центр региона Кентербери. Название переводится с английского как «церковь Христа». Название города на языке маори Те Фенуа О Те Потики-Таутахи, однако сокращенное название Отаутахи гораздо более распространено.
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