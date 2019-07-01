Футбол
Стрелниекс подписал двухлетний контракт с ЦСКАРИА Новости 02:18
Латвийский защитник Янис Стрелниекс подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Последние два года 29-летний баскетболист провел в греческом "Олимпиакосе".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Банда взломщиков банкоматов из Перми задержана на Ставрополье
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:55
Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
ЖКХ
В северных районах Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду
Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, закроется на реконструкцию.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Общество
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Финансы
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Игры
Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты
Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
Обновлено в 03:12
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Кино
Disney выпустил трейлер киноверсии мультфильма «Мулан»
Роль Мулан исполнила актриса Лю Ювей. В других ролях снялись Гун Ли, Донни Йен и Джет Ли. Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году.
Обновлено в 02:37
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Политика
Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией
8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено вчера в 17:16