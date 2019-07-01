Футбол

Стрелниекс подписал двухлетний контракт с ЦСКАРИА Новости 02:18

Латвийский защитник Янис Стрелниекс подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Последние два года 29-летний баскетболист провел в греческом "Олимпиакосе".
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ЦСКА объявил о переходе Стрелниекса из «Олимпиакоса»

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Итудис: впервые разговаривали о переходе Стрелниекса в 2015 году

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ЦСКА объявил о переходе Яниса Стрелниекса

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Стрелниекс подписал двухлетний контракт с ЦСКА

РИА Новости02:18

Янис Стрелниекс: ЦСКА – это команда, который нельзя сказать «нет»

Советский спорт02:51
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На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
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Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

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Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Банда взломщиков банкоматов из Перми задержана на Ставрополье

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Политика

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Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
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ЖКХ

В северных районах Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду

Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, закроется на реконструкцию.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Обновлено в 08:19
Общество

British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов

Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

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Экономика

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Происшествия

Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе из-за шторма

Обновлено в 05:35
Политика

Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
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Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ

«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
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Игры

Игроки Mortal Kombat 11 используют баг, чтобы снимать потрясающие скриншоты

Несколько месяцев назад игроки Mortal Kombat 11 обнаружили баг, который, в отличие от большинства багов, не ухудшает, а улучшает игру.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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Disney выпустил трейлер киноверсии мультфильма «Мулан»

Роль Мулан исполнила актриса Лю Ювей. В других ролях снялись Гун Ли, Донни Йен и Джет Ли. Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году.
Обновлено в 02:37
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Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
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Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
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Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
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Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
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Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
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Янис Стрелниекс
Латвийский баскетболист
Латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Олимпиакос».
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