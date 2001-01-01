Политика
Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17РБК 07:44
Ранее 19 июня расследователи назвали имена подозреваемых по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Это Гиркин (Стрелков), а также Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
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Политика
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