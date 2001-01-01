Политика

Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17РБК 07:44

Ранее 19 июня расследователи назвали имена подозреваемых по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Это Гиркин (Стрелков), а также Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
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Экс-министр обороны ДНР заявил о непричастности к крушению MH17

News.ru07:40

Игорь Стрелков не намерен участвовать в суде по делу о сбитом МН17 в Донбассе

Коммерсантъ07:56

Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

РБК07:44

Экс-министр ДНР Стрелков ответил на обвинения в крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru08:30

Стрелков заявил о непричастности ополчения к катастрофе MH17

Говорит Москва07:40

Стрелков отверг причастность ополчения Донбасса к гибели MH17

Эхо Москвы07:26

Фигурирующие в «деле МН17» Гиркин и Дубинский отказались давать показания

Интерфакс08:04
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

США показали улики против Ирана по делу о взрывах на танкерах

Обновлено в 08:10
Политика

Компанию Huawei могут лишить её главного оружия в противостоянии с США

Аналитики сходятся во мнении, что главным оружием Huawei могут стать патенты, коих у компании огромное количество.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One

Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
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Происшествия

Распространивший неэтичное видео катастрофы SSJ100 полицейский уволен

Обновлено в 06:50
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за лихорадки в Бразилии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Бразилии, связанной с лихорадкой денге.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Экономика

В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Хоккей

Драфт НХЛ 2020 года пройдет в Монреале

Обновлено в 14:37
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Футбол

«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара

"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Общество

Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя

Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.
Обновлено в 04:05
Путешествия

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета

Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
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Шоу-бизнес

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К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
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Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Политика

Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
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Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами

Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
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В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Обновлено в 15:22
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