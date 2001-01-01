Политика

Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17РБК 07:44

Ранее 19 июня расследователи назвали имена подозреваемых по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Это Гиркин (Стрелков), а также Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-министр ДНР Стрелков ответил на обвинения в крушении Boeing над Донбассом

URA.Ru08:30

Стрелков отверг причастность ополчения Донбасса к гибели MH17

Эхо Москвы07:26

Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

РБК07:44

Экс-министр обороны ДНР заявил о непричастности к крушению MH17

News.ru07:40

Стрелков заявил о непричастности ополчения к катастрофе MH17

Говорит Москва07:40

Игорь Стрелков не намерен участвовать в суде по делу о сбитом МН17 в Донбассе

Коммерсантъ07:56

Фигурирующие в «деле МН17» Гиркин и Дубинский отказались давать показания

Интерфакс08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Правительство Российской Федерации дало разъяснения относительно данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о росте цен на бензин в стране на 17,5% в мае.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Саакашвили повторил Зеленского и пробежался через фонтаны в Одессе

Экс-губернатор Одесской области решил порадовать своих, как он выражается «земляков», и пробежался сквозь работающий фонтан.
Обновлено в 12:54
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

WSJ: YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу

Руководство видеохостинга YouTube, принадлежащего корпорации Google, рассматривает возможность выделения всего ориентированного на детей контента в отдельный продукт для того, чтобы оградить их от видео предосудительного содержания.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
Обновлено в 07:26
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Политолог Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам».
Обновлено в 13:15
Общество

Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

Из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ) пропали картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые ранее были арестованы судом.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В массовой драке у метро «Электрозаводская» убит один, ранены трое

Обновлено в 00:56
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Гаджеты

Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность

Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Экономика

Политолог: Беглов подарил Петербургу новый подход к ЖКХ

По словам политолога, Беглов пошёл на очень серьёзные меры по оптимизации структуры управления ЖКХ.
Обновлено в 11:47
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус удивила поклонников новым образом

Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика

Борис Джонсон лидирует в гонке за пост премьера Великобритании

Второй тур выборов прошел во вторник. По итогам тура лидирующие позиции занял экс-глава МИД Борис Джонсон.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Обновлено в 06:49
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Экономика

Harley-Davidson начнёт производить мотоциклы в Китае

Обновлено в 10:37
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:26
Общество

Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Политика

Песков посетовал на непонимание россиян сути нацпроектов

Ожидается, что нацпроекты станут одной из тем, которая будет поднята во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:08
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.
Обновлено в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное