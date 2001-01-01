Политика
Стрелков отверг причастность ополчения Донбасса к гибели MH17Эхо Москвы 07:26
Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) отказался комментировать предъявленные ему совместной следственной группой обвинениям по крушению Boeing MH17 в 2014 году.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:08, Вашингтон
Политика
Медведев ответил Кудрину на слова о бедности
Отвечая на вопрос журналиста Владимира Познера, не опасается ли он социального взрыва в результате падения уровня жизни, глава Счетной палаты признался, что действительно обеспокоен этим.
Обновлено в 09:32
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Обновлено в 08:57
Общество
Температура на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года
Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:31
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик
«Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Культура
В Москве показали инновационную театральную моду со всего мира
Художники и дизайнеры из 45 стран представили самые революционные, смелые и необычные работы, созданные для театральной сцены: 52 костюма, эскизы, фотографии, видеозаписи и другие формы экспонатов.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Политика
Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Общество
Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили
Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Политика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Происшествия
Склад с дымовыми шашками загорелся под Екатеринбургом
Под Екатеринбургом в городе Ревда горит склад с дымовыми шашками, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.
Обновлено в 09:07
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ
Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
УЕФА отклонил апелляцию Неймара на трехматчевую дисквалификацию
Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе трехматчевую дисквалификацию форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщается на сайте союза.
Обновлено в 08:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Общество
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика
Сбербанк занялся доставкой посылок
Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.
Обновлено в 09:24