Политика
Стрелков отверг причастность ополчения Донбасса к гибели MH17Эхо Москвы 07:26
Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) отказался комментировать предъявленные ему совместной следственной группой обвинениям по крушению Boeing MH17 в 2014 году.
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Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
ВМС США показали «вещественные доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено в 09:23
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Хоккей
Хоккеист Якупов подписал новый контракт со СКА
Обновлено в 11:29
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области
«В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали, среди них один ребенок и сам водитель автобуса», — рассказал представитель управления.
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Кино
Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере «Малко»
Актер исполнит роль шпиона князя Малко Линге – главного героя серии романов Жерара де Вилье.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»
«Астон Вилла» официально объявила о продлении контракта с ассистентом главного тренера Джоном Терри.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Футбол
Федун пообещал отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что в 2023 году болельщики московской команды станут ее акционерами.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Подводные силы Черноморского флота восстановлены
«Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота», – цитирует БОРИСОВА «Крыминформ».
Обновлено в 11:12
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Бразилия и Венесуэла провели между собой 26-й матч в истории. Ранее бразильцы одержали 23 победы, еще два раза команды играли вничью.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить.
Обновлено в 08:18
Политика
Лавров рассказал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье пословицу про волков.
Обновлено в 02:12
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00