Политика

Стрелков отверг причастность ополчения Донбасса к гибели MH17Эхо Москвы 07:26

Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) отказался комментировать предъявленные ему совместной следственной группой обвинениям по крушению Boeing MH17 в 2014 году.
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Экс-министр ДНР Стрелков ответил на обвинения в крушении Boeing над Донбассом

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