Армия и оружие

Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 годуРИА Новости 00:17

Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники. Об этом рассказал бывший министр обороны ДНР и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ".
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Бывший командующий армией Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал
, что летом 2014 года войскам ДНР не хватало вооружения.
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