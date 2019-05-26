Армия и оружие
Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 годуРИА Новости 00:17
Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники. Об этом рассказал бывший министр обороны ДНР и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ".
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Бывший командующий армией Донецкой народной республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал, что летом 2014 года войскам ДНР не хватало вооружения.Телеканал 360°01:19
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