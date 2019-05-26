Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 годуРИА Новости 00:17

с чего всё началось

Летом 2014 года в войсках самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) существовала острая нехватка боеприпасов и техники. Об этом рассказал бывший министр обороны ДНР и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ".

Экс-министр обороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет 51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.

Шоу-бизнес «Превратившуюся» в мужчину Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст Большинство признали, что в этом образе Мария стала похожа на неординарную европейскую звезду Кончиту Вуртс.

Общество Начальника дорожного управления Челябинска отстранили от работы Врио губернатора потребовал отставки начальника дорожного управления Челябинска в пятницу, 24 мая, во время инспекции ремонтируемых объектов.

Экономика Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Происшествия Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Общество Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Политика Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Игры Последний привал: «Инди-битва» подходит к концу До финала масштабного проекта «Инди-битва» остаются даже не дни, а считанные часы.

Технологии Санкции не помеха: Huawei обошла все компании по патентам на 5G Huawei имеет аж 20% патентов на 5G. Для примера, у всех американских компаний данный показатель равен всего 15%.

Политика Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.

Происшествия Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.