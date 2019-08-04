Происшествия
Стрельбу в Дейтоне открыл житель Огайо Коннор БеттсКоммерсантъ 12:22
Источник телеканала CBS News рассказал, что стрелком оказался Коннор Беттс —24-летний житель города Беллбрук, расположенного в том же штате. Утром полиция провела у него обыск. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье мужчина открыл огонь у бара Ned Peppers Bar в Дейтоне.
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