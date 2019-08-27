Армия и оружие
REGNUMСтрельба из самого мощного миномёта в мире попала на видео
В сети опубликованы кадры 240-миллиметровых миномётов «Тюльпан» в действии. Запись стрельб из самого мощного миномёта в мире в замедленной съёмке опубликовал телеканал «Звезда». Уточняется, что учения прошли в Западном военном округе.
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Обжигающий «Тюльпан»: замедленная съемка стрельбы из самого мощного миномета в мире
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