с чего всё началось

В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Огонь вели на расстоянии от восьми до сорока километров. Стрельба из "Тюльпана" попала на видео.

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

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Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

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Космос «Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".

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Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

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Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

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